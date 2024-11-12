Агент Николсона назвал глупостью слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном уходе 27-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

Ранее издание Metaratings сообщило, что Николсона предложили клубам из Турции.

«Вероятно, это опять какие-то глупости от каких-то источников», — сказал Портега «СЭ».

Николсон в этом сезоне провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.