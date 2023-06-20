Агент Николсона назвал неправдой возможный переход нападающего в «Шабаб Аль-Ахли»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переговорах главного тренера «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николича с руководством красно-белых по возможному переходу игрока.

«Переговоры с Николичем по уходу в «Шабаб Аль-Ахли»? Это неправда», — сказал Портега «СЭ».

Ранее о переговорах сообщил известный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 26-летний ямаец провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.