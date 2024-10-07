Агент Николсона объяснил, почему форвард отказался от вызова в сборную Ямайки

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона объяснил, почему футболист отказался от вызова на октябрьские матчи сборной Ямайки.

По его словам, футболист хочет набрать форму и проявить себя в составе московского клуба.

«Конечно, все было согласовано и обсуждено. В данный момент дополнительная работа — самый важный процесс для Шамара, для «Спартака» и для национальной сборной. Наступает большой сезон с борьбой за титул и Кубок России, и, конечно, за выход своей страны на чемпионат мира 2026 года», — приводит Sport24 слова Портеги.

В сезоне-2024/25 Николсон забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Спартак» во всех турнирах.