Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Агент Николсона объяснил, почему игрок пропускает матч с «Динамо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Потрега объяснил «СЭ», почему игрок не попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ против «Динамо».

«К сожалению, Шамар чувствует себя не очень. После завтрака ему стало очень плохо. Мы все надеемся, что это не что-то серьезное, и что он скоро вернется», — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет сегодня, 8 августа, на «Открытии Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
7
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
В «Динамо» рассказали, что Смолов находится в подавленном состоянии перед матчем со «Спартаком»
Непомнящий заявил, что у игроков «Торпедо» замечается большая жажда борьбы
Мостовой считает, что у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи
Мозес не попал в заявку «Спартака» на матч с «Динамо» из-за недомогания
«Урал» уступил «Ахмату» и проиграл третий матч подряд
«Спартак» — «Динамо»: Соболев, Бальде, Тюкавин и Захарян выйдут с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой считает, что у «Торпедо» будут шансы на стыковые матчи

Непомнящий заявил, что у игроков «Торпедо» замечается большая жажда борьбы