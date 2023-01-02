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Сегодня, 10:00

Агент Николсона об интересе «Галатасарая»: «Шамар продолжит свой путь в «Спартаке»

Микеле Антонов
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе игрока в аренду в турецкий «Галатасарай».

«Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и «Спартак» продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в «Спартаке», — сказал Портега «СЭ».

Ранее портал Takvim сообщал, что на 25-летнего ямайца претендует «Галатасарай». Турецкий клуб рассматривает аренду игрока до конца сезона.

Шамар Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний форвард забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за красно-белых. Его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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