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Сегодня, 14:30

Агент Николсона подтвердил, что форвард «Спартака» отказался от вызова в сборную Ямайки

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Ненад Протега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал решение своего клиента отказаться от вызова в сборную Ямайки на октябрьские матчи.

«Все было согласовано и обсуждено. В данный момент дополнительная работа — самый важный процесс для Шамара, для «Спартака» и для национальной сборной. Наступает большой сезон с борьбой за титул и кубок России, и, конечно, за выход своей страны на чемпионат мира 2026 года», — приводит слова Протеги Sport24.

11 октября сборная Ямайки сыграет против Никарагуа, а 15-го числа встретится с Гондурасом.

Николсон летом вернулся в «Спартак» после аренды в «Клермоне». 27-летний футболист провел 7 матчей за красно-белых в нынешнем сезоне, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон

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