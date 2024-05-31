Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:11

Агент Николсона рассказал, когда нападающий вернется в расположение «Спартака»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«У Шамара контракт со «Спартаком». Абсолютно нормально, что он вернется в клуб. Когда вернется в расположение? Лето для Шамара будет длинным. На следующей неделе игры квалификации чемпионата мира, затем Кубок Америки. Мы поговорим с руководством клуба и посмотрим, когда Николсон вернется», — сказал Протега «СЭ».

27-летний Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды осенью 2023 года. За французскую команду он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Клермон Фут
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
6
0
Читайте также
Бой Махачев — Порье покажут на канале «Матч ТВ»
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Ковач: «ЦСКА тяжело добиваться результата без Акинфеева»

Семак заявил, что готов помочь Сафонову с адаптацией в «ПСЖ»