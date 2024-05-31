Агент Николсона рассказал, когда нападающий вернется в расположение «Спартака»

Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, права на которого принадлежат «Спартаку», в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«У Шамара контракт со «Спартаком». Абсолютно нормально, что он вернется в клуб. Когда вернется в расположение? Лето для Шамара будет длинным. На следующей неделе игры квалификации чемпионата мира, затем Кубок Америки. Мы поговорим с руководством клуба и посмотрим, когда Николсон вернется», — сказал Протега «СЭ».

27-летний Николсон перешел в «Клермон» на правах аренды осенью 2023 года. За французскую команду он провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.