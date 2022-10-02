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2 октября, 22:19

Агент Николсона высоко оценил игру форварда в матче против «Нижнего Новгорода»

Мария Гусева

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, поделился впечатлениями от игры форварда в матче 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Николсон сегодня отыграл на десять с плюсом. Сегодня вечером время праздновать, завтра нас ждут новые победы и новые цели. Шамар уверен, что сможет удержать такой темп, а гол придаст ему уверенности», — цитирует Metaratings.ru агента.

Гол Николсона позволил «Спартаку» сравнять счет в игре. Этот мяч стал первым для 25-летнего ямайца в текущем сезоне.

«Спартак» занимает 4-ю строчку в чемпионате России (22 очка), «Нижний Новгород» (12 очков) располагается на 10-м месте.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-nikolsona-on-otygral-na-desyat-s-plyusom-i-uveren-chto-smozhet-uderzhat-takoy-temp-1374341/
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