Агент Николсона высоко оценил игру форварда в матче против «Нижнего Новгорода»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, поделился впечатлениями от игры форварда в матче 11-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Николсон сегодня отыграл на десять с плюсом. Сегодня вечером время праздновать, завтра нас ждут новые победы и новые цели. Шамар уверен, что сможет удержать такой темп, а гол придаст ему уверенности», — цитирует Metaratings.ru агента.

Гол Николсона позволил «Спартаку» сравнять счет в игре. Этот мяч стал первым для 25-летнего ямайца в текущем сезоне.

«Спартак» занимает 4-ю строчку в чемпионате России (22 очка), «Нижний Новгород» (12 очков) располагается на 10-м месте.