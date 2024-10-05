Агент Николсона: «Шамар вернулся! С хорошим тренером он всегда добивается результата»

Агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в комментарии «СЭ» оценил игру форварда в матче 11-го тура чемпионата России против «Ростова» (3:0).

«С хорошим тренером Шамар всегда добивается результата. А мистер [Деян] Станкович — отличный тренер. Это всего лишь одна игра, а сезон длинный, поэтому Шамар должен и будет доказывать свою состоятельность, как всегда, каждый день. Он в большом клубе, и с первого дня он и мы очень ценим это. Он вернулся, впереди у него много работы, и цели поставлены», — сказал Протега «СЭ».

27-летний ямаец оформил дубль в игре против ростовчан.