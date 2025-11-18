Агент Нино опроверг информацию о желании бразильца покинуть «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Нино, прокомментировал «СЭ» информацию о желании бразильца покинуть клуб.

Ранее издание ESPN Brasil сообщило, что 28-летний защитник планирует подписать контракт с другим европейским клубом, а руководство сине-бело-голубых готово вести переговоры о продаже защитника, чтобы освободить легионерский слот.

Одной из главных причин, по которой Нино может уйти из «Зенита», является болезнь его сына, который страдает синдромом Дауна.

«Это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

В сезоне-2025/26 Нино провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2028 года.