Агент новичка «Крыльев Советов» Гарре рассказал о ходе переговоров с самарским клубом

Агент новичка «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал о ходе переговоров с самарским клубом.

«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев». Не было абсолютно никаких опасений. Россия — великая страна.

Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все", — сказал Чемпион Sport24.

Аргентинский футболист подписал контракт с «Крыльями» на 3,5 года.