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Сегодня, 17:40

Агент новичка «Крыльев Советов» Гарре рассказал о ходе переговоров с самарским клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент новичка «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал о ходе переговоров с самарским клубом.

«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев». Не было абсолютно никаких опасений. Россия — великая страна.

Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все", — сказал Чемпион Sport24.

Аргентинский футболист подписал контракт с «Крыльями» на 3,5 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-29-rossiya-velikaya-strana-ne-bylo-absolyutno-nikakikh-opaseniy-agent-garre-o-peregovorakh-s-krylyami
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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