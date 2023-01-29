Агент новичка «Крыльев Советов» Гарре рассказал о ходе переговоров с самарским клубом

Сегодня, 17:40
Агент новичка «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал о ходе переговоров с самарским клубом.
«Нас с первого момента очень заинтересовало предложение «Крыльев». Не было абсолютно никаких опасений. Россия — великая страна.
Переговоры немного затянулись, потому что клуб хотел убедиться, что травма старая и что все в порядке. Потребовалось еще несколько дней для более глубокого обследования. Вот и все", — сказал Чемпион Sport24.
Аргентинский футболист подписал контракт с «Крыльями» на 3,5 года.