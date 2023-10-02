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Сегодня, 14:34

Агент Новиков объяснил успех тренера Деограсии в «Оренбурге»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный функционер и агент Сергей Новиков, работающий в Белоруссии, порассуждал о победе «Оренбурга» над «Зенитом» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата России, перспективах Марцела Лички в «Динамо» и назвал белорусского специалиста, который мог бы заинтересовать клубы РПЛ.

— В этом туре «Оренбург» сенсационно обыграл «Зенит». Ожидали такого успеха от тренера Давида Деограсии, который несколько лет работал главным тренером академии брестского «Динамо»?

— Давида знаем очень давно. Приглашали его в академию «Динамо-Брест», согласовывали его кандидатуру. Он проявил себя в Белоруссии большим профессионалом, очень правильно выстроил работу. Считаю, за всю современную историю белорусского футбола он сделал лучшую академию. Думаю, поэтому его и пригласили в «Оренбург» на аналогичную позицию. Руководство российского клуба было довольно его работой в академии, однако, честно говоря, назначение испанца на должность главного тренера первой команды стало для меня сюрпризом. Все-таки ранее он никогда не возглавлял основные составы. Результат матча с «Зенитом» — большой сюрприз. При этом я очень рад и за Давида, и за «Оренбург», который явно угадал с тренером.

— Какие у Деограсии тренерские перспективы?

— У него большой опыт работы с молодежью. Сейчас он показывает, что готов успешно тренировать и взрослых, состоявшихся футболистов. Не удивлюсь, если в будущем он сделает шаг вперед. Главное, чтобы руководители клубов ему доверяли.

— В Белоруссии сейчас есть специалисты, на которых клубам РПЛ стоило бы обратить свое внимание?

— Безусловно. В первую очередь, нужно сказать об Алексее Баге. Молодой, интересный специалист. Он тренирует «Шахтер». Попал в очень сложную ситуацию в этом году из-за санкций, наложенных на солигорский клуб. Однако достойно выходит из положения. Сумел сохранить костяк, атмосфера в коллективе поддерживается на хорошем уровне благодаря ему. Команда играет в интересный футбол.

— Что скажете о работе Марцела Лички в московском «Динамо»?

— Думаю, Марцел понимал, куда он идет. «Динамо» — не самый простой проект. Клуб с традициями, с богатой историей, с авторитетными болельщиками, которые заждались трофеев. Пока, наверное, еще не все получается. Но команда показывает яркий футбол. Много новичков, которым надо сыграться. Считаю, после зимних сборов увидим совсем другое «Динамо».

— В «Сочи» играет ваш футболист — бразильский атакующий полузащитник Мигел. Южане опустились на последнее место...

— Надеюсь, что «Сочи» выправит ситуацию. Но мне все-таки кажется, что для положительного результата клубу надо обновить тренерский штаб. При всем уважении к нынешним специалистам, я считаю, что команде нужен более опытный главный тренер, со своей методикой. Причем иностранец.

Давид Деограсия возглавил «Оренбург» 22 августа после отставки Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах, одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Оренбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 10 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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