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Сегодня, 18:23

Агент Новиков — о переходе Лички из «Оренбурга» в «Динамо»: «Клубы ведут переговоры, стоит вопрос компенсации»

Алина Савинова
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Агент Сергей Новиков, представляющий интересы главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал о процессе перехода чешского специалиста в «Динамо».

«По поводу будущего Марцела стоит обращаться в «Динамо» и «Оренбург». Сегодня это не мой вопрос. То, что клубы ведут переговоры, однозначно да. Марцел не свободный агент. В этом вопросе никто не может заниматься без участия клубов. Стоит вопрос компенсации, переход и т. д. Это вопрос к Андрееву и Гафину, они этим занимаются. Я свой вопрос выполнил: Марцел три года в России и делает хороший результат. Все! Дальше договариваются между собой клубы», — цитирует Новикова Sport24.

13 июня появилась информация о том, что «Динамо» договорилось с «Оренбургом» и выплатит 1 миллион евро в качестве компенсации за переход Лички.

45-летний Личка с 2020 года возглавляет «Оренбург», который под его руководством занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-agent-o-perekhode-lichki-iz-orenburga-v-dinamo-kluby-dogovarivayutsya-stoit-vopros-kompensatsii
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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