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Агент форварда «Оренбурга» Обухова: «С другими клубами переговоров не ведем»

Владислав Корегин
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о дальнейшем будущем игрока в команде.

Контракт 32-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Мы не ведем переговоров с другими клубами. Сперва мы хотели бы поговорить с «Оренбургом». Мы ждем. В ближайшее время уже будет конкретика», — цитирует агента «РБ Спорт».

Обухов перешел в «Оренбург» в январе 2022 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 22 матча за команду во всех турнирах, отличившись 5 забитыми мячами.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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