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Сегодня, 16:27

Агент Обухова рассказал, как проходит постепенное возвращение нападающего в строй

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, как проходит постепенное возвращение нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова в строй.

В октябре 30-летний форвард «Оренбурга» вернулся в расположение клуба после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Владимир в отличном настроении, продолжает готовится к сборам. Бегает, занимается индивидуально по плану, который подготовил ему тренерский штаб. Сейчас он полон решимости помочь «Оренбургу» во второй части сезона. Обухов — опытный футболист, надеемся, что Личка будет давать ему игровое время. Он заряжен на отличный результат весной. Сейчас главное — набрать форму», — сказал Пушкин «РБ Спорт».

Владимир Обухов начал тренировки в общей группе и будет заявлен за команду во время зимнего трансферного окна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhov-zaryazhen-na-to-chtoby-pomoch-orenburgu-vo-vtoroj-chasti-sezona/
Владимир Обухов
ФК Оренбург
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