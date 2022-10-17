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Сегодня, 18:10

Агент нападающего «Оренбурга» Обухова: «С сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам. Все законно»

Алина Савинова

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, сообщил, что футболист приступил к тренировкам с командой в понедельник, за два месяца до истечения срока дисквалификации.

«С сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам с «Оренбургом». Все законно и никаких санкций не будет. За два месяца до конца дисквалификации футболист имеет право начать тренироваться с командой. Мы с игроком действуем согласно регламенту Антидопингового комитета. Владимир в данном случае ничего не нарушает», — цитирует Пушкина Sport24.

19 июля 2021 года Обухов был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Летом 2022 года ему продлили дисквалификацию на полгода.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-17-agent-obukhova-s-segodnyashnego-dnya-futbolist-vozvrashchayetsya-k-trenirovkam-s-orenburgom-vse-zakonno
Владимир Обухов
ФК Оренбург
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