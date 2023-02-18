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Агент Обухова: «К концу сборов игрок будет в оптимальной форме. Он сможет помочь «Оренбургу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал «СЭ» о подготовке игрока к возобновлению сезона.

«Владимир в нормальном состоянии, работает. Постепенно готовится к возобновлению чемпионата, входит в свою лучшую форму. Не было игровой практики? Он занимался в зале, играл с любителями. Он — профессионал до мозга костей, который постоянно следит за своей формой. Конечно, ему не хватало времени на уровне премьер-лиги. Но он провел сборы, постепенно втягивается. Думаю, к концу тренировочных сборов он будет в оптимальной форме, сможет помочь «Оренбургу», — сказал Пушкин «СЭ».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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