Агент Обухова заявил, что его клиент не отправился в отпуск и проходит подготовку к зимним сборам

Футбольный Агент Сергей Пушкин рассказал, как проходит возвращение нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова в команду.

19 июля 2021 года ФИФА сообщила о дисквалификации 30-летнего россиянина на полгода за нарушение антидопинговых правил. 27 июня 2022 года ВАДА продлило дисквалификацию форварда на полгода. С октября футболист приступил к тренировкам и будет заявлен за команду зимой.

«Владимир готовится к январским сборам. Он действительно не поехал в отпуск, сейчас задача номер один — набрать оптимальные кондиции. Тренерский штаб рассчитывает на него. Ему даны рекомендации штаба, сейчас он тренируется индивидуально. Владимир настроен на то, чтобы во второй части сезона быть максимально полезным для «Оренбурга», — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

Сборы пройдут в Абу-Даби (10-23 января) и в Белеке (28 января — 7 февраля; 11 февраля — 23 февраля).

После трех сборов команда вернется в Оренбург и с 26 февраля продолжит подготовку к возобновлению сезона в РПЛ.