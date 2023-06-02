Агент Обухова: «Владимир никуда сейчас не уйдет, будет в «Оренбурге»

Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о контракте футболиста.

«Он изначально подписывал контракт на 2,5 года. Никуда сейчас не уйдет, будет в «Оренбурге». У него еще год контракта», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

Обухов перешел в «Оренбург» в 2022 году. Контракт с оренбуржцами был подписан после полугодичной дисквалификации форварда за нарушения антидопинговых правил в 2013 году. Согласно данным портала Transfermarkt, контракт Обухова с клубом из Оренбурга истекает в июне 2023 года.