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Сегодня, 13:05

Агент Обухова: «Личка рассчитывает на Владимира. Он видит в нем качественного футболиста»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, ответил на вопрос «СЭ» о взаимодействии игрока с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Если бы «Оренбург» не рассчитывал на игрока, с ним бы разорвали контракт, когда узнали про дисквалификацию. Конечно, Личка рассчитывает на него. Он видит в нем качественного футболиста. Планирует дальнейшее сотрудничество. С учетом ухода Сычевого-Писарского шансы показать себя у Обухова значительно увеличились», — сказал Пушкин «СЭ».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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