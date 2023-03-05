Агент оценил игру Джорджевича в матче против ЦСКА: «Если бы не травмы, он бы уже играл в АПЛ»

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича в комментарии «СЭ» оценил игру футболиста в матче 18-го тура против ЦСКА (2:0).

«Думаю, Лука — фантастический игрок. Если бы не травма, он бы уже играл в английской премьер-лиге. Теперь он, наконец, в отличной физической форме, и он показал это, забив 7 голов в период подготовки, продолжив также сегодня двумя голами в чемпионате. Бердыев вернет его на самый высокий уровень за всю историю», — сказал Глушевич «СЭ».

Футболист оформил дубль в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» с ЦСКА (2:0).