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Агент оценил игру Джорджевича в матче против ЦСКА: «Если бы не травмы, он бы уже играл в АПЛ»

Агент оценил игру Джорджевича в матче «Сочи» против ЦСКА
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича в комментарии «СЭ» оценил игру футболиста в матче 18-го тура против ЦСКА (2:0).

«Думаю, Лука — фантастический игрок. Если бы не травма, он бы уже играл в английской премьер-лиге. Теперь он, наконец, в отличной физической форме, и он показал это, забив 7 голов в период подготовки, продолжив также сегодня двумя голами в чемпионате. Бердыев вернет его на самый высокий уровень за всю историю», — сказал Глушевич «СЭ».

Футболист оформил дубль в матче 18-го тура РПЛ «Сочи» с ЦСКА (2:0).

Лука Джорджевич
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
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