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Сегодня, 18:25

Агент Оганесяна заявил, что вопрос со сменой спортивного гражданства стоит на паузе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Маньяков, агент нападающего «Оренбурга» Степана Оганесяна, рассказал о возможной смене футболистом спортивного гражданства и выступлении за сборную Армении.

«Вопрос со сменой спортивного гражданства стоит на паузе. Думаем. Было ли повторное обращение от сборной Армении? Пока не готов комментировать», — приводит слова Маньякова Sport24.

«Оренбург» арендовал 21-летнего вингера у «Спартака» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. В июне «Оренбург» объявил о выкупе Оганесяна.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-27-agent-oganesyana-vopros-so-smenoy-sportivnogo-grazhdanstva-stoit-na-pauze-dumayem
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