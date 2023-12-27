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Сегодня, 12:52

Агент Окладникова: «К Андрею есть интерес от клубов РПЛ»

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Енисея» Андрея Окладникова, рассказал о будущем своего клиента.

«Варианты есть, сейчас обсуждаем. С большой долей вероятности сменим команду. Есть интерес от нескольких команд премьер-лиги и пары клубов, которые борются за выход в высшую лигу», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл 19 матчей, в которых отметился 6 мячами и 2 голевыми передачами. Соглашение футболиста с командой из Красноярска заканчивается 30 июня 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Енисей
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