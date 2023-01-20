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Сегодня, 10:27

Агент Дивеева: «Переговоры с ЦСКА о продлении контракта продолжаются»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин рассказал о ходе переговоров с ЦСКА о продлении контракта с защитником Игорем Дивеевым.

«Переговоры с ЦСКА о продлении контракта Дивеева не останавливались, они продолжаются. Это длительный процесс», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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