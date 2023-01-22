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Агент Дивеева: «Продление контракта? Ведутся переговоры, многое зависит от позиции клуба»

Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА о продлении контракта
Артем Бухаев
Корреспондент
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Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о переговорах с московским клубом о продлении контракта.

«Ведутся переговоры. Многое зависит от позиции клуба, мы свою выразили. Процесс идет. Переговоры могут идти долго, это нормально. Обычная ситуация», — сказал Еремин «СЭ».

Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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