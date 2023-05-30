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Агент Олусегуна: «Мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции, который достойно выступил в этом сезоне»

Алина Савинова
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Вильям Д'Авила, агент нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, рассказал об интересе к игроку со стороны французского клуба.

«Мы в продвинутой стадии переговоров с клубом из Франции, который очень достойно выступил в этом сезоне. Я не в праве делиться подробностями. Олусегун тоже не думает о будущем клубе, потому что сейчас он сосредоточен на том, чтобы помочь «Краснодару» в заключительных матчах сезона и завоевать вместе с клубом национальный Кубок», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Олусегун перешел в «Краснодар» в июле 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 36 матчей за «быков», забил 5 голов и отметился 4 результативными передачами.

На данный момент «Краснодар» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков в 29 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-oluseguna-my-v-prodvinutoi-stadii-peregovorov-s-klubom-iz-francii-kotoryi-dostoino-zavershaet-sezon-255154/
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