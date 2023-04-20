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Сегодня, 15:47

Агент Олусегуну заявил, что многие клубы проявляют интерес к футболисту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вильям Д'Авила, представитель нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегун, сообщил, что футболист намерен покинуть клуб этим летом.

«Сейчас к Олусегуну проявляют интерес многие клубы. Мы работаем над тем, чтобы он ушел из «Краснодара» летом», — приводит слова Д'Авилы Sport24.

Олусегун перешел в «Краснодар» из болгарского «Ботева» летом 2022 года за 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне 20-летний форвард провел за «быков» 23 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,7 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-agent-k-olusegunu-proyavlyayut-interes-mnogiye-kluby-my-rabotayem-nad-tem-chtoby-on-ushel-iz-krasnodara-letom
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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