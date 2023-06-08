Агент Опарина заявил, что игрок не планирует покидать «Ахмат»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы 30-летнего вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, рассказал, что его клиент продолжит выступление за грозненский клуб.

«У Михаила еще год контракта с «Ахматом». Пять матчей? Вы посмотрите, кто у него конкурент. Считаю, что Шелия провел лучший сезон в карьере. Он один из лучших вратарей лиги. Думаю, что Гиорги стал еще лучше выглядеть, почувствовав конкуренцию со стороны Миши. Не планирует ли он покидать «Ахмат»? На сегодняшний день нет. Ему все нравится. Понятно, что хочется играть, но он все прекрасно понимает. Будет работать, доказывать и ждать шанс. К Мише есть интерес, но он хочет проявлять себя в «Ахмате». Готов ли он конкурировать с Шелией? Готов или нет, это должен решать тренерский штаб. Он хочет приложить для этого все усилия», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь провел 5 матчей в составе «Ахмата» и пропустил 9 мячей.