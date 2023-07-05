Агент Опоку сообщил о переговорах со «Спартаком» по переходу защитника

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Агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, Секу Траоре, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об интересе «Спартака» к игроку.
«Пока по Опоку и «Динамо» ничего нового. «Спартак»? Мы находимся на ранней стадии переговоров с клубом», — сказал Траоре «СЭ».
Ранее, 28 июня, агент рассказал в комментарии «СЭ» о переговорах с «Динамо» по возможному трансферу центрального защитника сборной Ганы.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Опоку в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Амьен» в лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На счету Опоку 13 игр и один гол за сборную Ганы.
Со Спартаком каждый пытается,поболтать. Толку то?)))
05.07.2023
Kit Belleu
И все поверили в его слова.Да за один открытый рот с ним бы ни кто нестал контактировать.
05.07.2023
zg
За 1.2 может и можно,вопрос,а нафига нужно?!
05.07.2023
DaviT MosKv
Вот если бы Опоку звали Виктором... было бы интересно)
05.07.2023
andy1962
Спартак решил стать черным а-ля Бавария?
05.07.2023
Porco Rosso
СЭкс почитать, так «Спартак» пол-Европы собирается скупить.
05.07.2023