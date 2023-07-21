Агент Опоку сообщил о прекращении переговоров со «Спартаком» по переходу защитника

Агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, Секу Траоре, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Спартака» к игроку.

«На данный момент мы не ведем переговоры со «Спартаком». Остается ли интерес от «Динамо»? Да, мы общаемся с ними, но пока все идет медленно», — сказал Траоре «СЭ».

28 июня агент рассказал в комментарии «СЭ» о переговорах с «Динамо» по возможному трансферу центрального защитника сборной Ганы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Опоку в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Амьен» в лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На счету Опоку 13 игр и один гол за сборную Ганы.