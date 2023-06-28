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Сегодня, 15:40

Агент Опоку заявил о заинтересованности «Спартака» в трансфере защитника

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист Николас Опоку.
Николас Опоку.
Фото Global Look Press
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Секу Траоре, агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, сообщил корреспонденту «СЭ» об интересе «Спартака» к игроку.

«Помимо того, что идет разговор по возможному трансферу Опоку в «Динамо», игроком также интересуется топ-клуб РПЛ. Какой? Это «Спартак». Пока ничего конкретного, мы просто общаемся», — сказал Траоре «СЭ».

Ранее, 28 июня, агент рассказал в комментарии «СЭ» о переговорах с «Динамо» по возможному трансферу центрального защитника сборной Ганы. О возможности перехода 25-летнего игрока в московский клуб первым сообщил Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Опоку в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Амьен» в лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На счету Опоку 13 игр и один гол за сборную Ганы.

Николас Опоку. Агент Опоку сообщил о переговорах с «Динамо» по трансферу защитника сборной Ганы
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