Агент опроверг информацию о возможном переходе Чистякова в «Сочи»

Агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе 29-летнего защитника в «Сочи».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что Чистяков и полузащитник Александр Ерохин переходят в «Сочи».

«На данный момент Дмитрий находится в отпуске. Он никуда не переходит. Возможна ли аренда этой зимой? На этот счет будем общаться с «Зенитом», — сказал Талаев «СЭ».

В этом сезоне Чистяков провел 8 матчей и не отличился результативными действиями.

«Сочи» после 18 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.