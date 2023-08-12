Агент опроверг информацию о возможном уходе Бальде из «Спартака»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии к игроку.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что нападающий не впечатлил тренерский штаб красно-белых и может покинуть команду.

«Это неправда. Мы не ведем разговоров с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии», — сказал Пасторелло «СЭ».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями. Контракт Бальде с московским клубом рассчитан до 2025 года.