Агент опроверг отказ ЦСКА от приобретения защитника Ловата: «Клубы до сих пор общаются»

Агент Лукаса Ловата Эдуардо Корначини в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о решении ЦСКА отказаться от приобретения защитника «Слована».

Ранее издание Legalbet сообщило, что трансфер Ловата был заблокирован руководством армейцев.

«Ничего не поменялось. Клубы до сих пор общаются и обсуждают тему возможного перехода Ловата в ЦСКА. Мы ждем решения клубов», — сказал Корначини «СЭ».

Контракт Ловата со «Слованом» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В этом сезоне защитник провел за клуб 9 матчей и отдал 3 голевые передачи.