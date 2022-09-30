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Сегодня, 17:02

Агент Орещук назвал футболистов из РПЛ, которые могут заинтересовать европейские команды

Спортивный агент Роман Орещук считает, что ряд иностранных футболистов «Зенита» в будущем могут быть востребованы в европейских клубах. 47-летний функционер выделил Малкома, Клаудиньо и Дугласа Сантоса.

«В чемпионате России много кто может заинтересовать зарубежные клубы, из одного «Зенита» иностранцы полкоманды готовы взять и платить им такие же зарплаты. Легионеры спокойно могут уходить, если будут свободными агентами. Малком, Клаудиньо, Дуглас — все будут востребованы в Европе», — приводит слова Орещука Legalbet.

29 сентября «Зенит» разгромно проиграл «Спартаку» (0:3) в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-oreshuk-nazval-futbolistov-rpl-kotorie-mogut-ujti/
Роман Орещук
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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