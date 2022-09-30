Агент Орещук: «Не удивлюсь, если «Зенит» сейчас ведет переговоры с Мостовым о продлении контракта»

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попал в сферу интересов итальянских клубов.

«Мостовой — хороший футболист, им могут интересоваться, но смешно читать, что в конце сентября на него обратили внимание. Потому что все уже везде закрыто. Только где там, в Малайзии может быть открыто трансферное окно. Какая Италия? О чем мы говорим? Это смешно, что им сейчас кто-то якобы интересуется. А даже если так, то когда у Мостового контракт заканчивается? Через полтора-два года? Сколько он будет стоить? Как «Зенит» эти деньги планирует получать? Заплатят ли вообще за Мостового? Все это спекуляция и игры агентов. Не удивлюсь, если «Зенит» сейчас ведет переговоры с Мостовым о продлении контракта, появилась такая информация. Не верю, что сейчас можно уйти», — сказал Орещук.

В сезоне-2022/23 Мостовой забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах за «Зенит». Контракт 24-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает Мостового в 3,5 миллиона евро.

Ранее в комментарии «СЭ» спортивный директор «Лацио» Игли Таре прокомментировал информацию об интересе команд серии А к россиянину.