Агент Осмайича рассказал, что ЦСКА собирается увеличить предложение по трансферу нападающего

Игорь Глушевич, агент нападающего «Кадиса» Милутина Осмайича, сообщил, что ЦСКА намерен сделать новое предложение по игроку.

«ЦСКА собирается увеличить свое предложение по Осмайичу. Но так же «Верона» проявляет большой интерес к игроку. После выходных все станет известно», — приводит слова Глушевича Sport24.

Ранее Глушевич, в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что испанский клуб отклонил предложение ЦСКА о трансфере.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Кадис» 4 минуты в ла лиге, выйдя на замену в конце матча с «Барселоной» (0:2).