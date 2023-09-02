Агент Осмайича рассказал, почему сорвался трансфер игрока в ЦСКА

Футбольный агент Игор Глушевич рассказал, почему сорвался трансфер Милутина Осмайича в ЦСКА.

«ЦСКА не хватило денег на трансфер Осмайича. Они просто оказались неспособны заплатить ту сумму, которую хотел «Кадис». Возможен ли трансфер в зимнее окно? Это будет очень сложно. Милутин — прогрессирующий игрок, зимой он будет стоить намного дороже», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Ранее Глушевич, в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что испанский клуб отклонил предложение ЦСКА о трансфере.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Кадис» 4 минуты в ла лиге, выйдя на замену в конце матча с «Барселоной» (0:2). В последний день летнего трансферного окна в основных европейских чемпионатах 24-летний нападающий перешел в «Престон Норт Энд», выступающий в английском Чемпионшипе.