0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

Агент ответил на вопрос о продлении контракта Кайо с «Краснодаром»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, ответил на вопрос, будет ли футболист продлевать контракт с кубанским клубом.

«Новый контракт Кайо? Сейчас мы не думаем об этом. Кайо готов и взволнован перед стартом второй части сезона», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел за «быков» 13 матчей во всех турнирах.

Краснодарцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kajo-ne-dumaem-o-novom-kontrakte-s-krasnodarom/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Филимонов считает оправданным решение «Спартака» продлить контракт с Гильермо Абаскалем
Алексей Попов: «Малком и Клаудиньо никогда не будут биться за Россию. Это все сказки и выдумки»
Абаскаль рассказал, как продвигается для него изучение русского языка
Абаскаль скоро станет отцом: «Надеюсь, команда тоже меня поддержит и поймет, если я пропущу какую-то тренировку»
Абаскаль о Промесе: «Разрабатывали для него отдельный план подготовки»
Абаскаль о новом контракте со «Спартаком»: «Это подтверждение того, что мы идем правильной дорогой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Жемалетдинова: «Вернется в строй — принесет пользу. Но до первого матча далеко»

Гаджиев: «У Дивеева есть задатки, чтобы заиграть в Англии»