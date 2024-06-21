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Сегодня, 22:19

Агент Овечкина ответил на вопрос о возможном участии хоккеиста в матчах футбольного «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии хоккеиста в матчах футбольной команды «Динамо».

«Александр с семьей на отдыхе, у него еще 3 недели отпуска. Сейчас для него рабочих вопросов нет. Активности с «Динамо»? Пока Саша на отдыхе — ничего нет, ничего не обсуждаем. Приедет — будем смотреть», — сказал Чистяков «СЭ».

С 3 по 7 июля в Москве состоится Братский Кубок по футболу, в котором примут участие московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК. Всего состоится четыре матча. По итогам встреч будет вестись подсчет очков Россия (Москва) — Сербия (Белград).

Александр Овечкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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