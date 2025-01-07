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Сегодня, 10:40

Агент Солари подтвердил интерес нескольких клубов РПЛ: «Мы готовы вести переговоры»

Константин Белов
Корреспондент
Пабло Солари.
Фото Getty Images
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Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, в комментарии для «СЭ» оценил вероятность перехода 23-летнего аргентинца в российский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Спартака» и «Краснодара» к футболисту.

— Несколько клубов из России и других стран интересуются Солари. С января 2024 года российские команды следят за игроком, а кто-то даже сделал в прошлом году официальное предложение. Но конкретно клуб назвать не могу.

— Какова вероятность, что Солари перейдет в российский клуб?

— У каждого варианта есть свои плюсы. Главное, чтобы решение удовлетворило все стороны. Есть много аргентинских игроков, которые хорошо отзываются о лиге и ее командах. Поэтому мы готовы вести переговоры с российскими клубами, — сказал Кипершмид «СЭ».

Пабло Солари может продолжить карьеру в &laquo;Спартаке&raquo;. В «Спартак» и «Краснодар» сватают экс-одноклубника Барко. Солари начинал в гандболе, поздно раскрылся и забил уникальный гол

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Контракт игрока с «Ривер Плейт» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинца в 7 миллионов евро.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
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