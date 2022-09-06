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6 сентября, 10:15

Агент Фернандеса: «Волос» все еще не хочет продавать игрока в «Спартак»

Агент Фернандеса сообщил, что «Волос» не хочет продавать игрока в «Спартак»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Паоло Фернандес.
Фото Соцсети

Агент полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса Альберто Ботинес в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Спартак» улучшил предложение по переходу испанского футболиста.

«Проблема заключается в «Волосе». Они все еще не хотят продавать игрока в «Спартак». Остальные вопросы лучше задать им», — сказал Ботинес «СЭ».

Ранее журналист портала Gazzetta Димитрис Вергос сообщил, что красно-белые направили греческому клубу улучшенное предложение по трансферу 24-летнего испанца.

Также сообщалось, что «Волос» хочет получить за полузащитника 1,5 миллиона евро, в то время как первоначальное предложение московского клуба составило 1 миллион.

Контракт Фернандеса с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Фернандес
34
8
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