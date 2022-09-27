Агент Ваноли сообщил, что тренер пока не имеет предложений о работе

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли, рассказал «СЭ» о будущем итальянского специалиста.

«Ваноли отлично отработал в качестве тренера в «Спартаке». Сейчас у него все хорошо. Пока у него нет продвижений по новому клубу. Посмотрим, как все сложится», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ваноли возглавлял московский клуб с декабря 2021 по июнь 2022 года. В прошедшем сезоне красно-белые под его руководством выиграли Кубок России и заняли 10-е место в Российской премьер-лиге.