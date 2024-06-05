Агент Пасторелло сообщил о намерении перевезти полузащитника «Динамо» Фомина в Европу

Известный итальянский агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, поделился с «СЭ» мнением о будущем футболиста в летнее трансферное окно.

Ранее Пасторелло сообщал «СЭ», что начал сотрудничество с агентами 27-летнего россиянина.

«Мы надеемся перевезти его в Европу», — сказал Пасторелло «СЭ».

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 7 результативных передач в 34 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт игрока с «Динамо» действует до конца июня 2025 года.