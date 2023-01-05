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Сегодня, 16:04

Пауло Барбоза о Тавареше в «Спартаке»: «Не представляю, что он сразу станет одним из лучших защитников РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак» этой зимой.

«Тавареш — это приобретение на будущее. Видел его в «Бенфике», интересный игрок, но после травмы крестообразных связок ему нужно восстанавливаться, набираться сил. Для «Спаратка» это будут вложение в будущее. Не представляю, чтобы Тавареш сразу же станет одним из лучших защитников в РПЛ», — сказал Барбоза «СЭ».

В четверг, 5 января, появилась информация о том, что «Спартак» является главным претендентом на Тавареша. В сезоне-2022/23 21-летний португалец не провел ни одного матча за «Бенфику», он восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена.

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РПЛ
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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