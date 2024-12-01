Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

Барбоза — о возможном переходе Угальде в европейский клуб: «Многие скауты следят за ним»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Португальский агент Пауло Барбоза прокомментировал информацию об интересе к форварду «Спартака» Манфреду Угальде со стороны португальских и других европейских клубов. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Угальде — интересный игрок, на данный момент его рассматривают многие скауты. Он хорошо себя проявил, но нужно еще лучше. Когда скауты следят, то это значит, что игрок интересный. Сейчас идет процесс анализа игрока, не нужно обращать внимание на то, что пишут про интерес каких-то клубов. Им нужно знать сначала, что вложение будет удачным», — цитирует Барбозу «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 22-летний костариканец провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: ВсеПроСпорт
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Что произошло после победы «Ростова» и ничьей ЦСКА
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре
Станкович: «Выжимаю максимум из имеющегося состава «Спартака»? В этом и есть секрет профессии тренера»
Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?
Мостовой считает, что Угальде может уйти из «Спартака» уже зимой
Станкович: «В первом круге «Спартак» проиграл «Краснодару» заслуженно. Сегодня мы показали желание и волю к победе»
Кордоба: «А почему «Краснодар» не должен думать о чемпионстве?»
Сегодня
Вчера
Неделя