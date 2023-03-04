Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Дзюба играет так же, как и играл всегда — на очень высоком уровне! Он очень талантливый игрок. Тут нечему удивляться. Он не потерял никаких способностей, а наоборот! В прошлом году он играл в другом чемпионате, в другой культуре. Это сложно. Плюс далеко от России. Есть такие моменты, как адаптация. Но теперь он играет так, как и обычно. Всегда говорил, что он прекрасный игрок!» — сказал Барбоза «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, 34-летний форвард заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для него первыми в составе железнодорожников.