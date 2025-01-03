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Сегодня, 18:20

Барбоза: «Если Кахигао позволят определять спортивную политику «Спартака», для клуба это будет большой шаг»

Алина Савинова
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Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака».

«Это хороший профессионал, но самый главный вопрос заключается в том, какие полномочия ему будут предоставлены. Если ему позволят определять спортивную политику клуба, для «Спартака» это будет большой шаг вперед. Конечно, в большей степени он будет сосредоточен на усиление состава легионерами. Но, думаю, у него есть понимание, что необходимо работать и с местными специалистами, чтобы изучить российский рынок. Все будет зависеть от того, какой информацией Кахигао будет располагать», — цитирует Барбозу «ВсеПроСпорт».

3 января «Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост спортивного директора. До этого испанец возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также он работал в «Арсенале» и Федерации футбола Чили.

Источник: ВсеПроСпорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Франсис Кахигао
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