Барбоза: «Если Кахигао позволят определять спортивную политику «Спартака», для клуба это будет большой шаг»

Сегодня, 18:20
Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором «Спартака».
«Это хороший профессионал, но самый главный вопрос заключается в том, какие полномочия ему будут предоставлены. Если ему позволят определять спортивную политику клуба, для «Спартака» это будет большой шаг вперед. Конечно, в большей степени он будет сосредоточен на усиление состава легионерами. Но, думаю, у него есть понимание, что необходимо работать и с местными специалистами, чтобы изучить российский рынок. Все будет зависеть от того, какой информацией Кахигао будет располагать», — цитирует Барбозу «ВсеПроСпорт».
3 января «Спартак» объявил о назначении Кахигао на пост спортивного директора. До этого испанец возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также он работал в «Арсенале» и Федерации футбола Чили.