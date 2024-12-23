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Барбоза: «Частая смена менеджеров — антиреклама «Спартака»

Алина Савинова
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза рассказал, что думает о частой смене менеджеров в «Спартаке».

«Конечно, частая смена менеджеров — это антиреклама «Спартака». Иностранные специалисты достаточно тщательно изучают предложения, чтобы быть уверенными в своем решении. Потому что не все готовы просто взять и уехать в другую страну. Многим нужно сначала удостовериться, что это будет полезный и долгосрочный опыт», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Агент отметил, что руководству «Спартака» нужно давать больше времени своим сотрудникам, поскольку частая смена менеджеров дестабилизирует команду и портит имидж клуба.

В ноябре 2024 года «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала, который проработал меньше года в московском клубе. По информации «СЭ», одним из главных кандидатов на эту должность является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
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