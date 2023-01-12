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Сегодня, 19:46

Агент Баринова: «Бешикташ» направил в «Локомотив» бумагу об интересе к игроку»

Агент Баринова отреагировал на интерес «Бешикташа» к игроку
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Бешикташа» к игроку.

«Бешикташ» заинтересован в переходе Дмитрия Баринова. Клуб прислал в «Локомотив» бумагу об интересе. На какой стадии, что будет дальше — вопрос к клубу. Желание Баринова? Он сейчас тренируется, проходит сборы. Все отлично», — сказал Банатин «СЭ».

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в ближайшие дни «Бешикташ» должен прислать в «Локомотив» официальное уведомление о намерении рассмотреть приобретение игрока.

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt Баринов оценивается в 9 миллионов евро.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/turetskij-beshiktash-zainteresovan-v-priobretenii-barinova-u-lokomotiva/
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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